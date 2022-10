Ue: Spiezia (Eurojust), stiamo ampliando le nostre competenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A vent'anni dall'istituzione di Eurojust "stiamo ampliando le nostre competenze". Lo ha detto il rappresentante italiano nell'Agenzia europea per la cooperazione giudiziaria penale, Filippo Spiezia, a "Caffè Europa", in onda stamattina su Rai Radio1. "Eurojust sostiene la squadra investigativa comune nata con la partecipazione della Procura ucraina, formata da nove Paesi membri, tra cui l'Italia. Le autorità giudiziarie italiane - ha aggiunto Spiezia - stanno contribuendo a raccogliere una serie di informazione dai cittadini ucraini che io condivido con la squadra investigativa comune. C'è un problema tecnologico nella trasmissione di file pesanti, abbiamo individuato una soluzione ponte in attesa che il nostro database venga trasformato, sono in arrivo nuovi finanziamenti".(Com)