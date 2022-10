Regno Unito: cancelliere Hunt, ho accettato ruolo per “ripristinare stabilità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo cancelliere dello Scacchiere britannico, Jeremy Hunt, ha dichiarato di aver accettato questo ruolo per ripristinare la stabilità finanziaria del Regno Unito. In un’intervista all’emittente “Sky News”, Hunt ha affermato che “le ultime settimane sono state complicate ma” non si può dimenticare il contesto, ossia “l’uscita da una pandemia e la crisi del costo della vita”. “Quello che le persone vogliono ora è stabilità”, ha specificato Hunt. (Rel)