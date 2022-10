Imprese: completata emissione di 400 milioni di dollari di obbligazioni di Cnh industrial capital Llc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cnh Industrial ha annunciato oggi che la sua controllata al 100 per cento, Cnh Industrial Capital Llc, ha completato l’emissione precedentemente annunciata di 400 milioni di dollari di obbligazioni al 5,450 per cento con scadenza 2025, con un prezzo di emissione del 99,349 per cento. Il ricavato netto di questa emissione è stato di circa 395 milioni di dollari dopo il pagamento delle spese di emissione e di altre spese correlate. Cnh Industrial Capital Llc intende aggiungere i proventi netti dell'emissione ai propri fondi generali e utilizzarli per il capitale circolante e per altri scopi aziendali generali, compreso, tra l'altro, l'acquisto di crediti o di altre attività nel corso ordinario dell'attività. I proventi netti potranno anche essere utilizzati per rimborsare l'indebitamento di Cnh Industrial Capital Llc alla sua scadenza. Le obbligazioni, che sono obbligazioni senior non garantite di Cnh Industrial Capital Llc, pagheranno interessi semestrali il 14 aprile e il 14 ottobre di ogni anno, a partire dal 14 aprile 2023, e saranno garantite da Cnh Industrial Capital America Llc e New Holland Credit Company, Llc, ciascuna controllata al 100 per cento da Cnh Industrial Capital Llc. Le obbligazioni scadranno il 14 ottobre 2025. BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities Llc, Morgan Stanley & Co. Llc e Rbc Capital Markets, Llc agiscono in qualità di joint book-running manager e rappresentanti dei sottoscrittori, mentre Bnp Paribas Securities Corp., Cibc World Markets Corp. e Wells Fargo Securities, Llc agiscono in qualità di joint book-running manager. L'emissione è stata effettuata in base a una dichiarazione di registrazione efficace depositata presso la U.S. Securities and Exchange commission il 14 marzo 2022. (Com)