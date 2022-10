Argentina-Corea del Sud: incontro Fernandez-Han, focus su rafforzamento integrazione commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rafforzamento della cooperazione e dell'integrazione commerciale tra Argentina e Corea con l'obiettivo di stabilizzare la catena di approvvigionamento globale è stato il principale punto al centro del colloquio tenuto oggi a Buenos Aires tra il presidente argentino Alberto Fernandez e il primo ministro sudcoreano Han Duck-soo. L'agenda bilaterale sviluppata durante il colloquio, ha riferito il ministro degli Esteri argentino, Santiago Cafiero, in una conferenza stampa, ha riguardato principalmente i settori della tecnologia e la filiera produttiva legata al litio e ai minerali strategici, e la sicurezza alimentare. "Abbiamo davanti a noi una grande agenda che il primo ministro e il presidente Fernandez hanno concordato oggi, con grandi aspettative per i prossimi 60 anni di relazioni tra i due Paesi", ha detto Cafiero. "In questo momento stiamo lavorando con aziende coreane legate alla tecnologia fondamentalmente in materia di litio, e di minerali strategici, e per lo sviluppo della filiera produttiva sempre relativa al litio e naturalmente agli alimenti", ha aggiunto. (segue) (Abu)