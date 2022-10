Usa: consigliere per sicurezza interna in Qatar la settimana scorsa, incontrato il premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana scorsa, la consigliera statunitense per la sicurezza interna, Liz Sherwood-Randall, ha guidato una delegazione Usa durante una visita in Qatar. Lo riferisce una nota pubblicata poco fa dalla Casa Bianca. La consigliera ha incontrato Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz Al Thani, premier e ministro dell’Interno qatariota, per discutere i preparativi dei Mondiali di calcio del 2022, ringraziando le autorità locali per avere messo a disposizione la base di As Sayliah per ospitare i cittadini afgani in attesa di essere trasferiti all’estero. (Was)