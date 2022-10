Business news: Spagna, Endesa avvia costruzione di due impianti fotovoltaici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endesa, società spagnola del gruppo Enel, ha avviato la costruzione di due impianti fotovoltaici nel terreno della miniera Emma di Encasur in Castiglia La Mancia in un terreno di circa 5 mila ettari. "Questi impianti solari rappresentano l'impegno di Endesa e di Enel Green Power Spagna per il futuro rinnovabile in Castilla La Mancia, e di fatto sono un simbolo perché saranno situati sul terreno dove Endesa aveva la miniera di Emma de Encasur", ha spiegato la società in un comunicato. Con un investimento di 40 milioni di euro, questi due impianti di energia rinnovabile daranno lavoro fino a 400 persone per la loro costruzione. Per fornire manodopera qualificata, Endesa offrirà corsi di formazione nelle aree in cui la società intende investire nello sviluppo di impianti di energia rinnovabile. I due nuovi progetti solari di Endesa avranno una capacità di 35,75 MW ciascuno e produrranno 140,85 GWh all'anno. Sempre in Castiglia La Mancia, la società sta sviluppando altri progetti rinnovabili come gli impianti solari di Calatrava e Minglanilla e i parchi eolici di Campillo, progetti che stanno generando più di 1.700 posti di lavoro durante la fase di costruzione per un totale di 497 MW quando entreranno in funzione alla fine di quest'anno. (Spm)