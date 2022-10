Business news: Spagna, Ikea annuncia apertura di 90 punti vendita nei prossimi due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale svedese Ikea prevede di aprire 90 nuovi punti vendita nei prossimi due anni in Spagna, più che raddoppiando la sua presenza nel Paese iberico che ne conta attualmente 77 e ciò comporterà l'assunzione di circa 1.500 persone, il più grande processo di reclutamento della sua storia nel Paese. Secondo quanto riferito da Ikea in un comunicato, questi nuovi punti saranno distribuiti tra i sette diversi formati che l'azienda ha sviluppato, "a seconda della loro posizione commerciale, delle loro dimensioni e dei servizi forniti in essi". La crescita nel Paese si concentrerà in particolare in Andalusia, Catalogna, Valencia, Murcia e Madrid. "Lo scoppio della guerra in Ucraina, le interruzioni della catena logistica o le difficoltà di approvvigionamento ci hanno posto di fronte a grandi sfide. Sono davvero orgoglioso di vedere come siamo riusciti a imparare e a sviluppare nuove capacità, diventando ancora più forti in questa situazione", ha affermato nel comunicato l'amministratore delegato di Ikea Spagna Nurettin Acar. Nell'esercizio finanziario 2021-2022 conclusosi il 31 agosto scorso, l'azienda svedese di arredamento per la casa ha realizzato un fatturato di 1,8 miliardi di euro con un aumento dell'8,2 per cento rispetto all'anno precedente. (Spm)