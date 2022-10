Business news: ministro Economia Habeck, sarà recessione per la Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania si avvia verso la recessione, con una contrazione del Pil che segnerà sia il terzo e quarto trimestre del 2022 sia il primo del 2023. È quanto dichiarato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, che ha presentato le previsioni d'autunno elaborate dal suo dicastero. “Stiamo vivendo una grave crisi dell'energia, che sta diventando sempre più una crisi economica e sociale”, ha evidenziato l'esponente dei Verdi. La causa principale è l'arresto delle forniture di gas da parte della Russia, che frena la produzione industriale, soprattutto per le aziende ad alta intensità di energia. In questo contesto, il ministero dell'Economia e della Protezione del clima prevede, per il 2023, una contrazione del Pil dello 0,4 per cento dopo una crescita dell'1,4 per cento nell'anno in corso. Si tratta di una netta correzione in negativo delle stime pubblicate dal dicastero ad aprile. Allora veniva data un'espansione del Pil del 2,2 per cento nel 2022 e del 2,5 per cento nel 2023. Allo stesso tempo sono stati riviste al rialzo le previsioni di inflazione. L'indicatore dovrebbe, infatti, salire all'8 per cento nell'anno corrente per poi scendere al 7 per cento nel prossimo. Ad aprile, le stime erano rispettivamente del 6,1 e 2,8 per cento. (Geb)