Business news: aeroporto di Heatrow, prospettive incerte per l'inverno per lo scalo londinese

- Le prospettive per la domanda di spostamenti aerei per il periodo invernale sono incerte, viste le tendenze economiche incerte, l’impatto della nuova ondata di Covid-19 e l’escalation della situazione in Ucraina. È quanto riferito dall’operatore che gerisce l’aeroporto londinese di Heathrow, il principale scalo britannico. Secondo i dati forniti dall’operatore, a settembre 5,8 milioni di passeggeri sono transitati dall'aeroporto, il 15 per cento in meno rispetto ai livelli registrati nel 2019, l’ultimo anno che ha preceduto la pandemia. Secondo i dati forniti, la domanda di nuovi viaggi è ripresa ma è stata anche bloccata dall’operatore aeroportuale a causa della carenza di manodopera, in particolare, nel personale di terra. (Rel)