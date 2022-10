Business news: Spagna, Ferrovial Ferrovial vende la sua filiale britannica di servizi per 12 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo infrastrutturale spagnolo ha venduto il cento per cento del Grupo Amey, la sua attività di servizi nel Regno Unito, a una società controllata da fondi gestiti da One Equity Partners che ha effettuato l'operazione insieme al suo partner Buckthorn Partners. Secondo quanto riferito in una nota inviata da Ferrovial alla Commissione nazionale del mercato dei valori spagnola (Cnmv), per l'operazione riceverà un corrispettivo in contanti 124 milioni di euro. Il corrispettivo netto della transazione comprende anche un prestito del venditore di 154 milioni di euro rimborsabile nei prossimi cinque anni a un tasso di interesse del 6 per cento annuo. Ferrovial stima che realizzerà una plusvalenza di circa 50 milioni di euro dalla vendita del Gruppo Amey, dopo aver imputato al conto economico le differenze di conversione e le coperture dei tassi di interesse. (Spm)