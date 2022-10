Business news: Bosnia, Gazprom aumenterà prezzi per Federazione nell'ultimo trimestre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La russa Gazprom aumenterà il prezzo del gas per la Federazione bosniaca (entità croata e musulmana della Bosnia Erzegovina) nell'ultimo trimestre del 2022. Lo ha annunciato la compagnia energetica del Paese, Energoinvest, ripresa dal quotidiano di Sarajevo "Dnevni avaz". Il fornitore russo Gazprom ha corretto i prezzi del gas naturale e secondo lo stesso giornale, il prezzo del gas aumenterà di "un ulteriore 10 per cento", mentre nei primi nove mesi di quest'anno era già stato del 23 per cento più costoso dell'anno scorso. Energoinvest ha chiesto al governo della Federazione di approvare il nuovo prezzo del gas, sottolineando di aver assicurato la fornitura di gas per la prossima stagione invernale. Finora, la differenza nei prezzi era stata parzialmente sovvenzionata dal governo della Federazione e dal Cantone di Sarajevo. (Seb)