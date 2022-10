Business news: Repubblica Ceca, inflazione accelera di nuovo a settembre, toccando il 18 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione nella Repubblica Ceca è accelerata di nuovo a settembre, toccando il 18 per cento. Lo ha reso noto l’Ufficio ceco di statistica (Csu). Ad agosto c’era stato un rallentamento al 17,2 per cento che evidentemente non si è mantenuto a settembre. L’inflazione tendenziale, ossia anno su anno, ha raggiunto nel nono mese dell’anno il suo valore più alto dal dicembre 1993. Rispetto al mese di agosto, invece, l’aumento è stato dello 0,8 per cento. (Vap)