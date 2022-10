Business news: Renault in discussione con Francia su strategia per attrarre partner in divisione motori termici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renault ha aperto delle discussioni con il governo francese riguardanti la strategia volta ad attirare partner nella futura divisione dedicata ai motori temrmici. Lo ha reso noto l'amministratore delegato di Renault, Luca De Meo, secondo quanto riferiscono i media francesi. Attualmente il dirigente si trova in Corea del Sud, dove Renault ha rivisto la sua offerta in collaborazione con il gruppo cinese Geekly, che detiene il 34 per cento di Renault Korea Motors. (Frp)