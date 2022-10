Business news: Mercedes-Benz, vendite aumentate del 21 per cento nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico tedesco Mercedes-Benz ha registrato nel terzo trimestre del 2022 un aumento delle vendite del 21 per cento su base annua, pari a 517.800 veicoli consegnati. Tuttavia, da gennaio a settembre, l'azienda ha venduto 1,5 milioni di veicoli, con un calo del 6 per cento dallo stesso periodo dello scorso anno. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, nella prima metà del 2022, il dato ha segnato una contrazione del 16 per cento a causa dovute della carenza di microchip e dei blocchi attuati in Cina per il contenimento della pandemia di Covid-19. Su questo mercato, le vendite di Mercedes-Benz hanno mostrato la ripresa più forte, con un aumento del 37 per cento. Seguono gli Stati Uniti con un +31 per cento e l'Europa con un +20 per cento. La responsabile di Mercedes-Benz per le vendite, Britta Seeger, ha commentato: “In un contesto aziendale difficile, caratterizzato da continue strozzature nei semiconduttori, continuiamo a vedere una forte domanda per i nostri prodotti”. A ogni modo, la crisi dell'energia in Europa e la pandemia di coronavirus in Asia hanno gravato sul sentimento dei consumatori. Come nota “Handelsblatt”, Mercedes-Benz sta compiendo progressi con la vendita di otto modelli di auto elettriche del marchio Eq, mentre l'interesse per le ibride plug-in è in calo. La divisione furgoni sperimentato vendite del quattro percento, con circa 100 mila unità nel terzo trimestre. La domanda è cresciuta soprattutto tra gli acquirenti privati, mentre per i clienti aziendali è rimasta stagnante. (Geb)