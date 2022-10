Brasile: in caso di elezione Lula promette più sicurezza anche per lavoratori irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alla presidenza della Repubblica del Brasile, Luiz Inacio 'Lula' da Silva, ha dichiarato che se eletto si impegnerà per far approvare in parlamento una legge che garantisca sicurezza sociale a tutti i lavoratori, anche quelli senza contratto formale. "Ci deve essere un sistema di sicurezza sociale che protegga anche i cittadini senza un contratto formale che quando accade una disgrazia. Un ragazzo che si schianta in bici o in macchina, ha bisogno di un sistema che gli garantisca un minimo di sopravvivenza", ha detto Lula alla stampa a margine di un evento a Recife, capitale dello stato di Pernambuco. (segue) (Brb)