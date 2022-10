Brasile: in caso di elezione Lula promette più sicurezza anche per lavoratori irregolari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lula ha anche evidenziato che intende apportare modifiche alla legge sul lavoro approvata dal governo di Michel Temer prima e modificata dal governo di Jair Bolsonaro poi. L'ex sindacalista ha però affermato di non volerla revocare completamente. "Vogliamo avere un confronto approfondito con imprenditori e sindacati sul tema del contratto nazionale di lavoro e dei diritti dei lavoratori. Non vogliamo un ritorno al passato, vogliamo solo garantire che i lavoratori non siano trattati come schiavi", ha concluso. (segue) (Brb)