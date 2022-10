Argentina-Corea del Sud: incontro Fernandez-Han, focus su rafforzamento integrazione commerciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice ministro degli Esteri, Cho Hyun-dong, ha affermato da parte coreana che "di fronte all'incertezza della situazione internazionale e alle diverse crisi, è più che mai essenziale rafforzare la cooperazione tra i Paesi alleati in materia di sicurezza economica, compresa la stabilizzazione della catena di approvvigionamento globale". "Corea ed Argentina sono partner ottimali in grado di presentare alla comunità internazionale le buone pratiche di cooperazione per la sicurezza economica", ha rimarcato, precisando che il rapporto bilaterale "riguarda non solo le risorse minerarie strategiche, ma anche l'idrogeno, le energie rinnovabili, la scienza, la tecnologia , cibo e biotecnologie". "Il Primo Ministro ha chiesto l'attenzione e il sostegno del governo argentino affinché il settore privato coreano possa avere una maggiore presenza nel campo delle risorse minerarie strategiche come il litio", ha concluso. (segue) (Abu)