Usa: documenti Mar-a-Lago, autorità fanno ricorso contro la perizia indipendente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia Usa ha fatto ufficialmente ricorso in appello contro la nomina di un perito speciale per esaminare i materiali sequestrati ad agosto dal Federal Bureau of Investigation (Fbi) nella residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida, nel quadro delle indagini sui documenti classificati che l’ex presidente Usa avrebbe portato via dalla Casa Bianca al termine del suo mandato. Stando alla notifica depositata presso la Corte d’appello dell’undicesimo circuito giudiziario degli Stati Uniti, il dipartimento ha contestato la perizia indipendente chiesta dalla giudice Aileen Cannon, che in precedenza ha nominato il collega Raymond Dearie per esaminare i materiali sequestrati a Mar-a-Lago, alla ricerca di documenti soggetti al privilegio esecutivo o alla segretezza che caratterizza il rapporto tra avvocato e cliente. In passato, la Corte ha già acconsentito a far accedere le autorità giudiziarie ad un centinaio di documenti classificati sequestrati durante il raid dello scorso agosto, necessari per proseguire le indagini nei confronti di Trump. Nel frattempo, Dearie ha già iniziato ad esaminare i circa 11 mila documenti portati via dagli agenti, ma le sue verifiche potrebbero essere sospese nel caso in cui la Corte decida di acconsentire alla richiesta delle autorità giudiziarie. (Was)