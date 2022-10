Iran: Biden, Usa vicini a cittadini iraniani che manifestano per i loro diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono vicini ai cittadini e alle donne iraniane, che in queste settimane stanno manifestando per i loro diritti e per la loro libertà. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante la sua visita nella contea di Orange, in California. “Le autorità di Teheran stanno rispondendo in maniera violenta a cittadini che stanno semplicemente esercitando un loro diritto: la morte di Mahsa Amini ha dato inizio a qualcosa che non pensavo sarebbe potuto succedere in Iran”, ha detto. (Was)