Business news: Germania, crollo esportazioni in Russia ad agosto, -45,8 per cento

- Le esportazioni tedesche dirette in Russia hanno subito ad agosto un crollo del 45,8 per cento su base annua, con un volume di 1,2 miliardi di euro. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba), secondo cui la picchiata è causata dalle sanzioni contro Mosca per la guerra che ha mosso all'Ucraina. Nello stesso periodo di riferimento, le importazioni dalla Russia in Germania sono precipitate del 59,4 per cento a 2,7 miliardi di euro. Ad agosto, il principale mercato di destinazione del “Made in Germany” sono gli Stati Uniti, dove le esportazioni tedesche hanno registrato un balzo del 42 per cento a 13,3 miliardi. In totale, due mesi fa, la Germania ha esportato merci per un valore nominale di 128,7 miliardi di euro, con un incremento del 23,1 per cento su base annua. (Geb)