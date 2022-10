© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale ungherese ad agosto 2022 è cresciuta del 14,4 per cento anno su anno. Lo ha reso noto l’Ufficio centrale di statistica (Ksh). Tenuto conto dei fattori stagionali, la crescita è pari al 9,3 per cento. La crescita congiunturale, ossia rispetto a luglio 2022, è stata dello 0,1 per cento. (Vap)