Business news: Romania, inflazione sale al 15,88 per cento a settembre 2022

- L'inflazione in Romania è salita al 15,88 per cento a settembre 2022, dopo il 15,32 per cento di agosto. Lo ha riferito l'Istituto nazionale di statistica (Ins) con un comunicato. I prezzi dei generi alimentari sono aumentati del 19,12 per cento, quelli dei beni non alimentari del 16,61 per cento e i servizi sono cresciuti dell'8 per cento. Rispetto ad agosto 2022, a settembre i prezzi al consumo sono aumentati dell'1,3 per cento. Ad agosto, il governatore della Banca nazionale di Romania, Mugur Isarescu, ha annunciato che l'inflazione prevista per la fine di quest'anno è del 13,9 per cento, mentre nel 2023 dovrebbe scendere al 7,5 per cento. Il Fondo monetario internazionale ha pubblicato il suo World Economic Outlook, nel quale ha rivisto le previsioni sull'inflazione per il 2022 dal 9,3 al 13,3 per cento, e per il 2023 dal 4 all'11 per cento. (Rob)