Business news: Fincantieri si allea con l'industria greca

- Fincantieri ha firmato presso l'ambasciata italiana ad Atene, una serie di memorandum of understanding (MoU) con una selezione di potenziali nuovi fornitori nell'ambito del prestigioso programma del ministro della Difesa ellenico per la costruzione di quattro corvette e la fornitura dei servizi di Integrated Logistic Support (Ils) e In Service Support (Iss). Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui Fincantieri annovera tra i suoi clienti numerose Marine estere ed è partner di alcune tra le principali aziende europee della difesa nell'ambito di programmi sovranazionali. Lo scopo di questi accordi è di porre le basi per definire possibili rapporti commerciali per forniture specifiche. Infatti, il Gruppo, che può contare su un'ampia rete di fornitori di fiducia, cerca continuamente di ampliare e rafforzare il proprio indotto e istituirà una catena di fornitura dedicata alle attività nell'ambito dello sviluppo di questi segmenti avviato dalla Grecia. Fincantieri ha svolto attività di scouting in Grecia al fine di identificare i fornitori con cui avviare potenziali collaborazioni con riferimento al programma greco esistente o a qualsiasi nuovo programma di navi militari, con l'obiettivo principale di rafforzare la cooperazione del Gruppo con le società elleniche. (Rin)