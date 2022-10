Ucraina: Usa approvano nuovi aiuti militari per 725 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, dal valore di 725 milioni di dollari. In una nota, il Pentagono ha precisato che si tratta del 23mo pacchetto di assistenza che il governo federale ha approvato da agosto del 2021. “Gli Stati Uniti hanno fornito all’Ucraina una assistenza senza precedenti, e continueranno a lavorare con i partner internazionali in tal senso”, si legge nel documento. Gli aiuti approvati includono nuove munizioni per i sistemi missilistici Himars; 23 mila proiettili d’artiglieria da 155 millimetri; 500 missili di precisione da 155 millimetri; cinquemila sistemi Raam contenenti mine anticarro; cinquemila armi anticarro; missili anti-radiazioni Harm; nuovi veicoli corazzati; e forniture mediche. (Was)