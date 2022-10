Business news: Grecia, per Fmi dal 2023 ritorno dell'avanzo primario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia tornerà agli avanzi primari dal 2023 e continuerà a ridurre il suo debito pubblico. Lo ha affermato il Fondo monetario internazionale nel suo ultimo rapporto Fiscal Monitor. Il Fondo stima l'avanzo primario delle amministrazioni pubbliche allo 0,9 per cento del Pil nel 2023, in aumento al 2 per cento nel 2027, da disavanzi primari dell'1,8 per cento quest'anno e del 5,5 per cento nel 2021. Secondo il rapporto, il saldo delle amministrazioni pubbliche, compresi i pagamenti in conto capitale sul debito, mostrerà un disavanzo dell'1,9 per cento del Pil nel 2023, da un deficit del 4,4 per cento quest'anno, scendendo allo 0,7 per cento nel 2027. Le entrate pubbliche dovrebbero scendere dal 47,6 per cento del Pil di quest'anno al 45,9 per cento nel 2023 e al 43,6 per cento nel 2027, mentre la spesa pubblica dovrebbe scendere dal 52 per cento di quest'anno al 47,8 per cento nel 2023 e al 44,3 per cento nel 2027. (Gra)