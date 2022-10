Business news: Grecia, lancio del progetto per riqualificazione Ellinikon il 17 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inaugurazione ufficiale del progetto di riqualificazione dell'area dell'ex aeroporto di Atene Ellinikon si terrà lunedì 17 ottobre. Lo ha annunciato il ministro dello Sviluppo e degli investimenti Adonis Georgiadis. Il progetto, ha aggiunto, "sta procedendo prima del previsto, tutte le proprietà durante la sua prima fase sono state vendute e non ci sono problemi in sospeso". Il ministro ha anche osservato che il progetto è un investimento che mostra che "la Grecia è veramente un paese diverso oggi, non solo in termini di governance, ma in termini di un cambiamento sostanziale che ha avuto luogo al centro della società greca". "Il prossimo vento contrario economico è l'esatto opposto della traiettoria che vogliamo tracciare", ha osservato Georgiadis. Infine, Georgiadis ha menzionato la riapertura dei cantieri navali di Skaramangas ed Elefsina nel 2023. (Gra)