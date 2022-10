Brasile: in caso di elezione Bolsonaro promette riduzione età imputabile da 18 a 16 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile e candidato alla rielezione, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che se eletto si impegnerà per far approvare in parlamento la legge che riduce l'età per l'imputabilità penale dei criminali da 18 a 16 anni. "I parlamentari eletti alle ultime elezioni hanno un profilo molto più di centrodestra di quelli precedente. Con un parlamento così, in caso di elezione, proporremo la legge per riduzione dell'età dell'imputabilità penale, consapevoli di avere buone possibilità di approvarla", ha detto Bolsonaro alla stampa a margine di un evento a Recife, capitale dello stato di Pernambuco. La riduzione dell'età per l'imputabilità è una vecchia bandiera di Bolsonaro. La proposta pende alla Camera dei deputati dal 1993. Al Senato è stata invece presentata una proposta di riforma costituzionale (Pec) nel 2015, che è all'esame della commissione Costituzione e Giustizia. Il testo riduce l'età della responsabilità penale in Brasile da 18 a 16 anni in caso di crimini gravi come omicidio e lesioni personali seguite da morte. (Brb)