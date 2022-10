Messico: annunciati nuovi avvicendamenti ai vertici del ministero dell'Economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buenrostro aveva preso il posto di Tatiana Clouthier, la cui lettera di dimissioni era stata letta da Lopez Obrador in conferenza stampa. Il presidente aveva quindi presentato la nuova titolare del dicastero - in precedenza alla guida del Servizio tributario (Sat) - come "una funzionaria pubblica esemplare", ricordando il "buon lavoro" svolto al Sat. Con all'attivo una laurea in matematica nella prestigiosa Unam (Universidad nacional autonoma de Mexico), Buenrostro ha ricoperto diversi altri incarichi nell'amministrazione pubblica: ministeri del Turismo, dell'Educazione pubblica, delle Finanze, ma anche nella gestione della compagnia petrolifera statale Pemex. Ma è nella guida all'agenzia di riscossione che la nuova ministra ha dimostrato di poter lavorare in linea con i dettami dell'attuale governo: a settembre del 2020 annunciò l'invio di 175 denunce al ministero della Funzione pubblica e altre 39 alla Procura generale, contro funzionari pubblici sospettati di corruzione. (Abu)