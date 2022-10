Centrodestra: Conte, è già in frantumi, tenuto insieme solo da sete di potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra “non è ancora partito e già appare in frantumi: il fatto che si parli di ricattabilità è grave, perché registra scorrettezze e assenza di fiducia reciproca”. Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, sottolineando che “mentre Berlusconi e Meloni si scambiano accuse attraverso fogliettini e telecamere noi stiamo lavorando a un piano su carobollette ed energia su cui chiederemo un confronto al nuovo governo”. “In quarantott’ore - prosegue - abbiamo assistito alla fine dell’idillio elettorale della destra per una imbarazzante guerra di poltrone”. “Meloni&Co. hanno chiesto e ottenuto il voto dei cittadini, ma hanno trascurato di dire che a tenerli insieme non è un’idea comune di Paese, ma la triste e consueta sete di potere”, conclude Conte. (Rin)