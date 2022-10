Ucraina: Zelensky, non lasceremo nessun cittadino e nessun territorio al nemico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina non lascerà nessun cittadino e nessun territorio “al nemico”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo videomessaggio serale. “Il 14 ottobre è la festa di tutti i difensori dell'Ucraina”, ha ricordato il presidente, esprimendo il suo ringraziamento per i militari impegnati nella guerra contro l’invasione della Russia. “Voglio ringraziare tutti coloro che hanno trascorso questa giornata, come tante altre, in battaglia”, ha affermato Zelensky. “Vorrei ringraziare tutti coloro che oggi, in silenzio, anche nei loro cuori, ma insieme a tutto il nostro Paese hanno celebrato la Giornata dei difensori dell'Ucraina, trovandosi nel territorio temporaneamente occupato o forzatamente nel territorio della Russia”, ha affermato il presidente ucraino. “L'Ucraina ricorda tutti. Non lasceremo nessuno e niente al nemico”, ha aggiunto.(Kiu)