Usa: interferenze elettorali in Georgia, sostenitore di Trump testimonia di fronte a gran giurì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un osservatore elettorale che ha partecipato alla breccia dei sistemi per il conteggio dei voti in Georgia durante le presidenziali del 2020, vinte da Joe Biden, ha testimoniato di fronte al gran giurì che sta indagando sul tentativo di rovesciare l’esito elettorale da parte dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Due fonti anonime informate dei fatti hanno riferito all’emittente “Cnn” che Scott Hall, il quale ai tempi era tra gli osservatori repubblicani nella contea di Fulton, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza, e in passato ha confermato di avere avuto accesso ad una delle macchine per il conteggio dei voti elettronici. L’uomo ha testimoniato la settimana scorsa per oltre tre ore, nel quadro delle indagini coordinate dalla procuratrice distrettuale della contea di Fulton, Fani Willis. Il 7 gennaio 2021, un giorno dopo le rivolte culminate con l’assalto al Campidoglio, Hall e altre persone legate a Sidney Powell, uno degli avvocati di Trump, hanno trascorso “ore” all’interno di un’area riservata all’interno dell’ufficio elettorale della contea di Fulton. (Was)