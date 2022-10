Turchia: bilancio esplosione sale a 22 morti, domani presidente Erdogan ad Amasra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a 22 morti e 17 feriti il bilancio dell’esplosione avvenuta questa sera in Turchia nel complesso minerario di Amasra, situato nella provincia di Bartin, sul Mar Nero. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, citando il ministro della Salute turco, Fahrettin Koca. Intanto, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato che si recherà domani sul luogo dell'esplosione e coordinerà i soccorsi sul posto. In un post sul suo account Twitter Erdogan ha espresso il suo cordoglio per le persone morte nell’esplosione, affermando che tutte le istituzioni “continuano meticolosamente il loro lavoro”, in particolare nelle attività di ricerca e salvataggio iniziati rapidamente dopo l'incidente. "Cancellerò la mia visita programma per domani a Diyarbakir, andrò ad Amasra, coordinerò tutto il lavoro in loco. Tutte le nostre équipe sanitarie e ospedali della regione sono state mobilitate per i nostri fratelli feriti. Oltre alle strutture esistenti, il nostro ministero della Salute ha istituito un'unità di pronto intervento nella regione. In caso di necessità, per indirizzare i nostri feriti. I nostri aerei ambulanza sono pronti”, ha dichiarato. Il presidente turco ha affermato che sono state già avviate le necessarie indagini per comprendere le cause dell’esplosione. “La nostra speranza è che la perdita di vite umane non aumenti ulteriormente, che i nostri minatori siano salvati in sicurezza e che tutti i nostri sforzi siano in questa direzione", ha concluso Erdogan.(Res)