Difesa: segretario Usa incontra omologhi di Svezia e Finlandia, focus su adesione Nato

20 luglio 2021

- Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha incontrato gli omologhi di Svezia e Finlandia, Peter Hultqvist e Antti Kaikkonen, per discutere il processo di adesione dei due Paesi scandinavi alla Nato. Durante il colloquio, riferisce una nota, è stata dedicata particolare attenzione alle principali sfide globali in materia di sicurezza, soprattutto alla guerra in Ucraina. Le parti hanno ribadito il loro sostegno a Kiev, parlando anche del recente sabotaggio dei gasdotti Nord Stream e della sicurezza della regione artica. (Was)