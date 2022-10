Business news: Rheinmetall deve attendere per il “mega-ordine” dall'Australia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall dovrà attendere probabilmente fino a marzo del 2023 la decisione del governo dell'Australia sul “mega-ordine” di centinaia di mezzi corazzati da combattimento per fanteria. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che l'esecutivo di Canberra intende rivalutare la situazione in materia di difesa a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Intanto, l'Australia avrebbe già ridotto l'appalto da 450 a 300 corazzati. Rheinmetall, che offre il Lynx, compete con il Redback dell'azienda per la difesa sudcoreana Hanwha Defense nel progetto Land 400 Phase 3. L'iniziativa è stata avviata dall'Australia nel 2018, con un volume originario di 17,7 miliardi di euro. Intanto, l'Ungheria è stata il primo Paese della Nato ad acquistare il Lynx in 218 esemplari. Il valore della commessa supera i 2 miliardi di euro e i mezzi saranno prodotti principalmente in territorio ungherese. Come ricorda la “Faz”, nel 2020, Rheinmetall ha aperto un centro di eccellenza per i veicoli militari a Redbank, presso Brisbane. In questa sede, il gruppo sta sviluppando in collaborazione con personale australiano il corazzato multiruolo Boxer e potrebbe produrvi il Lynx KF41. A sua volta, Hanwha Defense sta costruendo uno stabilimento a Geelong, presso Melbourne. La fabbrica realizzerà obici e successivamente, se l'azienda vincerà l'appalto del governo australiano, il mezzo da combattimento per fanteria Redback. (Geb)