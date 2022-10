Business news: Volkswagen punta a joint venture con azienda cinese per intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen punta a una joint venture con Horizon Robotics, azienda cinese per l'intelligenza artificiale. Con un investimento fino a due miliardi di euro, l'alleanza verrebbe stretta da Cariad, la divisione software di Volkswagen, Cariad. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'obiettivo è “unire le forze nell'intelligenza artificiale e nella guida automatizzata in Cina, il mercato automobilistico più importante”. Questo passo sarebbe un elemento centrale nella digitalizzazione di Volkswagen e nella sua strategia per la Cina. In questo Paese, l'azienda collabora da molto tempo con fornitori locali nella produzione di veicoli e, da qualche anno, anche in quella di batterie per auto elettriche. Fondata nel 2015 e già partner di altri gruppi automobilistici, Horizon Robotics sviluppa processori e algoritmi di intelligenza artificiale per funzioni di guida automatizzata e sicurezza stradale. (Geb)