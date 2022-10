Ucraina: Aiea, ripristinata alimentazione di riserva presso centrale nucleare Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema di alimentazione di riserva presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia è stato ripristinato dopo che l'impianto ha perso l'accesso a una fonte di elettricità esterna due volte nella scorsa settimana. Lo riferisce l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) in una nota sul suo profilo Twitter. Secondo quanto afferma l’Aiea, è stato anche possibile fornire carburante per generatori diesel di riserva della centrale nucleare, sufficiente per consentire il suo funzionamento per almeno dieci giorni in caso di interruzione dell’alimentazione di corrente esterna. “Lo staff sta anche lavorando al riavvio di due unità di potenza, che richiederà diversi giorni”, afferma l’Aiea.(Kiu)