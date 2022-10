Medio Oriente: un militante palestinese ucciso e un civile israeliano ferito in scontro a fuoco a Beit El

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un militante palestinese è rimasto ucciso e un civile israeliano di 25 anni è stato ferito in uno scontro a fuoco innescato da militanti palestinesi che ha sparato contro l’insediamento ebraico di Beit El in Cisgiordania. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”. Il residente di Beit El è stato ferito da colpi d’arma da fuoco provenienti dalla direzione del villaggio palestinese di Jalazone mentre era seduto sul suo portico. L’uomo è stato portato d'urgenza allo Shaarei Tzedek Medical Center di Gerusalemme per ulteriori cure. Secondo quanto riferiscono i media israeliani, uno dei militanti palestinesi che hanno effettuato l'attacco è stato ucciso dai militari israeliani dell’890mo battaglione paracadutisti delle Forze di difesa dello Stato di Israele che hanno risposto al fuoco.(Res)