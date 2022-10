Iran: segretario Stato Usa Blinken, popolo iraniano difende con coraggio diritti negati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo imposto sanzioni alla cosiddetta polizia della moralità che è impegnata in incredibili abusi. Ovviamente abbiamo lavorato per concedere in licenza la tecnologia in modo che gli iraniani abbiano la capacità di comunicare tra loro e di comunicare con il mondo esterno”, ha affermato. “Sono consapevole che il regime iraniano cercherà di dipingere questa e altre espressioni di solidarietà con coloro che difendono le loro libertà come prova che queste proteste sono in qualche modo fatte al di fuori dell'Iran ed eterodirette. Se è così, se lo credono sinceramente, fondamentalmente non capiscono la loro stessa gente. Perché si tratta della lotta dell'Iran, della lotta del popolo iraniano, per le libertà fondamentali che da tempo gli sono state negate. Ecco di cosa si tratta, e prima il regime lo capirà e agirà di conseguenza, migliori staranno tutti”, ha concluso Blinken. (Was)