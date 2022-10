Argentina-Corea del Sud: incontro Fernandez-Han, focus su rafforzamento integrazione commerciale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due capi di governo hanno siglato inoltre un secondo memorandum che, si legge nella nota, "stabilisce un dialogo democratico che permetterà di condividere esperienze di sviluppo e conoscenza in diverse aree, con particolare attenzione allo sviluppo d un'agenda di interesse reciproco che guardi al futuro". Un terzo memorandum è stato sottoscritto invece dall'Istituto cileno per le ricerche in materia agricola e dell'allevamento (Inia) dipendente dal ministero dell'Agricoltura, e dall'Amministrazione per lo sviluppo rurale (Rda) del governo di Seul. L'accordo, si afferma nella nota, mira a "stabilire meccanismi di cooperazione in scienza e ricerca applicata al settore agricolo e allo sviluppo di tecnologie agrarie". Questi strumenti, conclude la nota, "permetteranno di concretizzare le relazioni tra le due nazioni rafforzando il lavoro congiunto in settori strategici come quello minerario, dell'agricoltura e della democrazia". (Abu)