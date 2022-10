Usa: “Wsj”, Rupert Murdoch pensa di riunificare Fox Corporation e News Corp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imprenditore australiano Rupert Murdoch sta valutando la possibilità di riunificare le società Fox Corporation e News Corp, quasi dieci anni dopo il loro scorporo. Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito al “Wall Street Journal” che i consigli di amministrazione delle due società hanno istituito dei comitati speciali per studiare una strategia in tal senso, anche se le discussioni sono ancora allo stadio preliminare. Se confermata, l’operazione riunirebbe di nuovo sotto lo stesso tetto le principali attività del magnate australiano nel settore dei media e della comunicazione: dall’emittente “Fox News” ai canali televisivi della Fox, fino allo stesso “Wall Street Journal”. (Was)