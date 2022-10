Usa: delegazione in Togo, Benin e Costa d’Avorio dal 16 al 22 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assistente del segretario di Stato Usa per i conflitti e le operazioni di stabilizzazione, Anne Witkowsky, guiderà una delegazione statunitense nei Paesi rivieraschi dell’Africa occidentale dal 16 al 22 ottobre. Alla delegazione, riferisce una nota, parteciperanno anche l’assistente dell’amministratrice dell’Agenzia Usa per lo sviluppo internazionale (Usaid) per la prevenzione dei conflitti, Robert Jenkins, e il vice assistente del segretario alla Difesa per il contrasto al narcotraffico, James Saenz. La delegazione si recherà in Togo, in Benin e in Costa d’Avorio, per discutere il sostegno Usa alla pacificazione della regione. (Was)