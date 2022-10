Business news: Serbia, per Banca nazionale a settembre inflazione a +14 per cento annuo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Serbia l'inflazione è aumentata del 14 per cento a settembre rispetto allo stesso mese del 2021. Lo ha annunciato la Banca nazionale serba (Nbs), secondo cui il dato è stato determinato soprattutto dall'aumento dei prezzi dei generi alimentari e dell'energia. Rispetto al mese di agosto l'aumento è stato dell'1,5 per cento. I prezzi di generi alimentari e bevande alcoliche sono cresciuti del 2,4 per cento. Quelli dei derivati petroliferi si sono ridotti (-0,9 per cento), ma i prezzi dell'energia elettrica e dei combustibili solidi hanno portato a un aumento dell'intero settore energetico (+2,6 per cento). Secondo la stessa Nbs, tuttavia, l'inflazione di base in Serbia continua a muoversi a un livello significativamente più basso, sia in relazione all'inflazione totale, sia all'inflazione di base in alcuni Paesi dell'Europa centrale e sudorientale. (Seb)