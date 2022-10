Business news: Spagna, Novartis annuncia licenziamento di 240 lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale farmaceutica svizzera Novartis ha annunciato un programma di licenziamenti per motivi organizzativi che interesserà tra le 220 e le 240 persone in Spagna, dove conta circa 1.100 dipendenti. Secondo quanto riferito dall'azienda, i licenziamenti fanno parte della "profonda trasformazione" del business che sta portando avanti e che prevede la semplificazione globale del suo modello operativo per concentrarsi su innovazione e produttività, che comporterà l'esubero di circa 8 mila lavoratori in tutto il mondo. Il piano è stato annunciato ai lavoratori oggi per avviare il tavolo di negoziazione con i sindacati. Novartis ha espresso la volontà di "mitigare il più possibile" le conseguenze di questa riorganizzazione e dei licenziamenti e ha assicurato che manterrà un "atteggiamento di dialogo costante durante il processo di negoziazione". La multinazionale farmaceutica svizzera ha attualmente cinque stabilimenti di produzione in Spagna, a Palafolls, Les Franqueses e Esplugues a Barcellona, uno a Murcia e uno a Saragozza. (Spm)