Business news: Slovacchia, nuovo record inflazione, 14,2 per cento anno su anno a settembre 2022

- L’inflazione annua in Slovacchia ha raggiunto il 14,2 per cento a settembre 2022, dopo aver toccato il 14 per cento nel mese precedente. Lo ha reso noto l’Ufficio di statistica (Su). Si tratta di un nuovo primato dal giugno 2000. A trainare l’aumento sono stati soprattutto i prezzi dei generi alimentari e dell’energia, ma la realtà è che i prezzi sono cresciuti in tutti le categorie monitorate dal paniere di riferimento. L’aumento congiunturale, ossia rispetto al mese di agosto, è stato dello 0,7 per cento. L’inflazione base ha raggiunto il 14,6 per cento. L’inflazione anno su anno nel Paese è in crescita costante da febbraio. (Vap)