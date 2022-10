Business news: Spagna, Ohla si aggiudica la costruzione di quattro impianti fotovoltaici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Ohla si è aggiudicata la costruzione di quattro parchi fotovoltaici in Spagna per un totale di 130 milioni di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", gli impianti saranno costruiti per conto terzi e saranno situati nella città di Cáceres, Cedillo (150 MW), Jerez de la Frontera (100 MW), Valladolid (66 MW) e Cuenca, Tarancón (100 MW). In totale, genereranno più di 700 mila megawattora all’anno di energia verde per rifornire circa 200 mila abitazioni. (Spm)