Francia: ministra Sport contro presidente Federazione calcio, sue parole su lavoratori Mondiali Qatar scioccanti

- La ministra dello Sport francese, Amélie Oudea Castera, si è detta "scioccata" dalla reazione che il presidente della Federazione francese di calcio, Noel Le Graet, ha avuto guardando le immagini delle abitazioni in cui vivono gli operai impiegati nei mondiali di calco in Qatar. Durante un'intervista rilasciata alla trasmissione "Complement d'enquete", a Le Graet sono stati mostrati dei video che mostravano abitazioni sporche, piene di scarafaggi e insalubri dove vivono gli operai. "Si può risolvere, basta un po' di pittura", ha detto il presidente della federazione francese di calcio. Una reazione "fuori luogo" per la ministra, che intervenendo all'emittente radiofonica "Rtl", ha chiesto alla federazione di prendersi la propria "responsabilità". (Frp)