Messico: annunciati nuovi avvicendamenti ai vertici del ministero dell'Economia

- Alejandro Encinas Najera sarà il nuovo sottosegretario al Commercio Estero del dicastero dell'Economia del Messico. Lo ha annunciato oggi la stessa ministra dell'Economia, Raquel Buenrostro, che ha assunto a sua volta la guida del dicastero la settimana scorsa. L'ingresso di Najera, insieme a quello di Luis Romero Lopez alla sottosegretaria per l'Industria e il commercio, completa in questo modo un profondo rimpasto avviato all'interno del ministero nel contesto del difficile negoziato in corso di svolgimento sull'accordo commerciale T-mec con Stati Uniti e Canada. Nonostante la sottosegretaria uscente Luz de la Mora fosse una delle figure chiave dei negoziati il presidente Lopez Obrador ha smentito tuttavia che il rimpasto sia legato al dossier T-mec. "La nuova ministra ha voluto fare dei cambiamenti ed ha la nostra fiducia nelle sue scelte", ha aggiunto il presidente. (segue) (Abu)