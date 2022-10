Usa: 6 gennaio, autorità chiedono a servizi di consegnare comunicazioni tra agenti e membri degli Oath Keepers

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione d’inchiesta della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 ha chiesto ai servizi segreti di consegnare tutti i materiali relativi alle comunicazioni tra gli agenti e i membri del gruppo di estrema destra degli Oath Keepers, prima e durante le rivolte. Un portavoce dei servizi segreti ha riferito all’emittente “Nbc News” che uno studio preliminare dell’agenzia ha indicato “diverse interlocuzioni” che sarebbero avvenute nel 2020. La fonte ha spiegato che la richiesta è stata avanzata dopo un briefing telefonico tra i rappresentanti dei servizi segreti e lo staff della commissione, durante il quale l’agenzia avrebbe confermato che un agente della divisione per l’intelligence avrebbe avuto “numerosi” contatti con il leader degli Oath Keepers, Stewart Rhodes e altri membri del gruppo nell’autunno del 2020. Durante il briefing sarebbe stato comunque specificato che le interlocuzioni sarebbero state avviate solo per informare i membri del gruppo di estrema destra delle procedure di sicurezza da seguire durante le manifestazioni. (Was)