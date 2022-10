Ucraina: ministro Trasformazione digitale, terminali Starlink continuano a funzionare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I terminali del servizio Internet satellitare di SpaceX, Starlink, in Ucraina continuano a funzionare, nonostante le parole del fondatore della società Elon Musk, secondo cui i servizi non sono più gratuiti. Lo riferisce l’agenzia di stampa ucraina “Rbc-Ucraina”, con riferimento alla dichiarazione del ministro della Trasformazione digitale dell'Ucraina, Mykhailo Fedorov."I terminali Starlink hanno funzionato, funzionano e continueranno a funzionare", ha affermato Fedorov. Il ministro ha esortato gli ucraini a non preoccuparsi. In precedenza, il consigliere del capo dell'Ufficio del presidente, Mykhailo Podolyak, ha dichiarato che l'Ucraina troverà un modo per continuare il funzionamento dei terminali Starlink nel Paese sullo sfondo delle informazioni sul rifiuto di finanziamento da parte di SpaceX. La società fondata da Musk ha chiesto al dipartimento della Difesa degli Stati Uniti sostegno per finanziare i servizi di Starlink in Ucraina su base mensile. Nella lettera, la società ha affermato che non può "donare altri terminali all’Ucraina o finanziare quelli esistenti per un periodo di tempo indefinito". Oggi, il fondatore di SpaceX ha confermato l'informazione, precisando che non prevede di concedere l’utilizzo gratuito dei servizi di Starlink per l'Ucraina.(Kiu)