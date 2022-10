Regno Unito: fonti stampa, governo intensifica colloqui con compagnie Usa per acquisto Gnl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico sta intensificando i colloqui con le compagnie energetiche per garantire l'approvvigionamento di gas prima dell'aumento della domanda invernale. Lo riferisce l’emittente “Sky News”, sottolineando che i ministri competenti sarebbero in trattative con i principali produttori statunitensi di gas naturale liquefatto (Gnl) nel tentativo di rafforzare la sicurezza energetica del Regno Unito. Londra starebbe discutendo accordi per l’acquisto di Gnl con diverse compagnie energetiche tra cui Cheniere e Venture Global.(Rel)